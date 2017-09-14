Число погибших при крушении лодки на реке в Индии выросло до 22 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен — РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли после того, как лодка перевернулась на реке Ямуна в Индии, сообщил представитель администрации района Багхпат Бхавани Сингх.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 12 спасенных.

По данным Сингха, на которого ссылается агентство PTI, число погибших выросло до 22 человек. Спасательная операция на месте крушения продолжается.

Инцидент произошел утром в четверг в округе Багхпат в штате Уттар-Прадеш. По реке Ямуна проходит граница между штатами Уттар-Прадеш и Харьяна, куда и направлялись пассажиры лодки. Место происшествия находится в нескольких десятках километров к северу от Национального столичного округа Дели.

В момент происшествия в лодке могли находиться 60 человек. По словам очевидцев, лодка была переполнена, что и могло послужить причиной ЧП.