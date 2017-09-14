Президент Кипра взял щенка из приюта

АФИНЫ, 14 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Кипра Никос Анастасиадис взял щенка из приюта и призвал всех последовать его примеру.

"Добро пожаловать в твой новый дом, Фрид. По прошествии некоторого времени после потери моего Лио я решил взять маленького Фрида", — написал Анастасиадис на своей странице в Facebook и опубликовал фотографию.

У Анастасиадиса в феврале умер скотч-терьер Лио — любимец всего персонала президентского дворца, часто попадавший на фотографии официальных встреч и переговоров президента. Нового щенка Анастасиадис решил взять в приюте для бездомных животных.

"Приюты полны душ, которым нужно дать любовь, и я призываю все семьи взять домой одно бездомное животное",- написал Анастасиадис.

Пресс-служба правительства сообщила, что президент взял шестимесячного щенка из приюта "Аргос" и сам дал ему кличку. На вопрос журналиста, проголосует ли Фрид на предстоящих в следующем году президентских выборах за Анастасиадиса, президент пошутил: "Меня не интересует, как он проголосует. Он еще несовершеннолетний".

В беседе с журналистами Анастасиадис призвал всех хорошо относиться к животным, которые верны человеку. По его словам, есть тысячи бездомных собак, и они также хотят любви.

"Я очень рад, что мне вновь посчастливилось иметь друга, лучшего друга человека", — сказал президент.