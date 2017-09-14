Импорт Китая из КНДР в январе-июле упал на 16,3%

ПЕКИН, 14 сен – РИА Новости, Жанна Манукян. Импорт Китая из КНДР в январе-июле текущего года упал на 16,3%, а общая торговля показывает замедление от месяца месяцу, сообщил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"С начала года торговля между Китаем и КНДР сохраняет общую тенденцию замедления. С января по июль этого года торговля с КНДР выросла на 10,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом очень сильно сократился импорт Китая из КНР, а с марта месяца начал показывать отрицательную динамику. С января по июль импорт Китая из КНДР сократился на 16,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года", — сообщил на брифинге Гао Фэн.

По прогнозам министерства, рост двусторонней торговли в январе-августе окажется ниже 10%.

Гао Фэн вновь подчеркнул, что китайская сторона всегда выполняла и будет в полной мере выполнять требования резолюций, принятых Советом Безопасности ООН.

"Что касается новой резолюции от 12 сентября, предполагающей санкционные меры в торгово-экономической сфере, министерство коммерции в соответствии с законодательством страны в надлежащее время объявит о более конкретных мерах", — сказал он.

Совет Безопасности ООН на неделе единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.