Южная Корея может выделить восемь миллионов долларов для гумпомощи КНДР

ТОКИО, 14 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Южной Кореи может выделить через международные организации восемь миллионов долларов для гуманитарной помощи КНДР, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в южнокорейском министерстве по делам объединения.

План по выделению помощи будет обсуждаться в ходе правительственного заседания в следующий четверг. В случае одобрения, Южная Корея должна направить 4,5 миллиона долларов на поддержку младенцев и беременных женщин через Всемирную продовольственную программу ООН и еще 3,5 миллиона долларов по линии Международного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Сеул планирует решить детали помощи и время выделения после изучения межкорейской ситуации. Основная позиция государства состоит в том, что гуманитарная помощь нуждающимся в КНДР должна быть продолжена вне зависимости от политических соображений", — цитирует слова источника агентство.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Совет Безопасности ООН на неделе единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.