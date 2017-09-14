В Бангкоке 10% сотрудников дорожной полиции провалили тест на знание ПДД

БАНГКОК, 14 сен – РИА Новости. Более 350 офицеров и сержантов дорожной полиции столицы Таиланда провалили базовый тест из 50 вопросов на знание правил дорожного движения, сообщает в четверг интернет-версия газеты Bangkok Post.
По словам начальника дорожной полиции Бангкока Чирапхата Пхуммита, слова которого приводит газета, тест был проведен среди всех сотрудников дорожной полиции мегаполиса, начиная с младшего сержанта и заканчивая инспекторами, должности которых обычно занимают капитаны и майоры.
Он также сказал, что офицеры и сержанты, провалившие тест, обязаны его пересдать в ближайшие недели, после чего им будет возвращено право выписывать штрафы.