В Бангкоке 10% сотрудников дорожной полиции провалили тест на знание ПДД

БАНГКОК, 14 сен – РИА Новости. Более 350 офицеров и сержантов дорожной полиции столицы Таиланда провалили базовый тест из 50 вопросов на знание правил дорожного движения, сообщает в четверг интернет-версия газеты Bangkok Post.

Триста семьдесят офицеров и сержантов, или 10% сотрудников столичной дорожной полиции, провалившие экзамен, временно лишены права выписывать штрафы за нарушения ПДД, говорится в сообщении.

По словам начальника дорожной полиции Бангкока Чирапхата Пхуммита, слова которого приводит газета, тест был проведен среди всех сотрудников дорожной полиции мегаполиса, начиная с младшего сержанта и заканчивая инспекторами, должности которых обычно занимают капитаны и майоры.

"В целом тест дал положительные результаты. Многие полицейские без труда ответили на 50 вопросов, включая вопросы, связанные с нововведениями в правилах, которые были внесены в последние годы", — заявил генерал.

Он также сказал, что офицеры и сержанты, провалившие тест, обязаны его пересдать в ближайшие недели, после чего им будет возвращено право выписывать штрафы.