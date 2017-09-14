Трамп провел встречу с лидерами оппозиционных демократов в конгрессе

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с лидерами оппозиционных демократов в конгрессе Нэнси Пелоси и Чаком Шумером приоритеты в политике администрации, сообщили в Белом доме.

Отмечается, что встреча была "конструктивной" и стороны обсудили "политические и законодательные приоритеты" администрации, включая "налоговую реформу, безопасность на границах, инфраструктуру и торговлю", а также программу для детей-мигрантов, которую Трамп ранее отменил.

"Это позитивный шаг на пути к решительной приверженности президента принимать решения в интересах двух партий по наиболее важным для всех американцев вопросам", — говорится в сообщении Белого дома.

Конгрессмены назвали встречу "продуктивной" и отметили, что основной темой обсуждения стала программа DACA ("Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов").

"Мы договорились в срочном порядке законодательно закрепить гарантии по DACA, а также выработать комплекс мер по обеспечению безопасности границ", — говорится в совместном заявлении Пелоси и Шумера.

Трамп в прошлом жестко критиковал Пелоси и Шумера и использовал в их адрес обидные клички в Twitter. Однако в последнее время он обратился к демократам на фоне разногласий с однопартийцами-республиканцами, которые не смогли провести в жизнь его законодательную повестку. В частности, Трамп договорился с демократами о поддержке временного бюджета до декабря 2017 года, что позволило отодвинуть бюджетные баталии.

Белый дом заявил, что Трамп готов к поиску решений проблем страны на двухпартийной основе. По словам пресс-секретаря президента, этим Трамп отличается от своего предшественника Барака Обамы. "Президент готов разговаривать с оппозиционной партией, а президент Обама редко это делал и точно не был настроен слушать", — отметила Сара Сандерс.