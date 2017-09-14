МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин запрашивал разрешение на использование правительственного самолета для перелетов со своей супругой во время медового месяца, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Новобрачные планировали провести медовый месяц в Европе и посетить Францию, Италию и Шотландию. Как отмечает телеканал, стоимость эксплуатации самолета ВВС США в течение часа составляет около 25 тысяч долларов.

Управление генерального инспектора министерства финансов, которое занималось рассмотрением заявки, сочло требование министра нецелесообразным и отклонило его.

Представитель минфина США, комментируя запрос Мнучина, заявил, что подобное требование было обусловлено необходимостью в безопасном способе связи. "Необходимо, чтобы он имел доступ к безопасным средствам связи, и наша задача – рассматривать широкий спектр вариантов обеспечения этого доступа во время его поездок, включая возможное использование военного самолета", — приводит телеканал выдержку из ответа представителя.

Ранее СМИ сообщили, что управление генерального инспектора министерства финансов США изучает обстоятельства полета Мнучина на правительственном самолете, который министр мог совершить для просмотра солнечного затмения.