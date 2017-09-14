Клинтон отказалась прощать не голосовавших, но раскаявшихся сторонников

Хиллари Клинтон перед автограф-сессией в рамках презентации своей книги Что случилось в Нью-Йорке

Хиллари Клинтон перед автограф-сессией в рамках презентации своей книги Что случилось в Нью-Йорке

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что не прощает тех избирателей, кто сейчас сожалеет о своем неучастии в голосовании на президентских выборах в 2016 году, сообщает телеканал CNN.

В своей новой книге "Что случилось?" Клинтон вспоминает о нескольких женщинах, которые после ее неудачи на выборах президента подходили и извинялись за то, что "не голосовали и не сделали ничего больше для успеха" ее кампании.

"Мне сложно было утешить тех, кто подходил ко мне со словами: "жаль, я не могу сделать ничего больше", или "прости, я не голосовала", потому что я думаю, что это были самые важные в смысле последствий выборы за долгое время", — сказала Клинтон в интервью телеканалу.

"Поэтому никакого прощения. Я только надеюсь, что люди серьезно воспримут то, что произошло, и будут готовы участвовать в выборах в следующий раз", — добавила она.

Победителем выборов президента США в 2016 году стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал верх над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. Новая администрация США во главе с Трампом приступила к работе после инаугурации нового президента 20 января 2017 года.