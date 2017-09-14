Клинтон отказалась прощать не голосовавших, но раскаявшихся сторонников

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что не прощает тех избирателей, кто сейчас сожалеет о своем неучастии в голосовании на президентских выборах в 2016 году, сообщает телеканал CNN.
"Мне сложно было утешить тех, кто подходил ко мне со словами: "жаль, я не могу сделать ничего больше", или "прости, я не голосовала", потому что я думаю, что это были самые важные в смысле последствий выборы за долгое время", — сказала Клинтон в интервью телеканалу.
Победителем выборов президента США в 2016 году стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал верх над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. Новая администрация США во главе с Трампом приступила к работе после инаугурации нового президента 20 января 2017 года.