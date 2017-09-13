Более 80% пострадавших при пожаре в лондонской высотке не получили жилья

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Власти Великобритании все еще не предоставили новое жилье более 80% пострадавших в результате крупного пожара в лондонской высотке Grenfell Tower в июне текущего года, сообщает газета Independent.

Согласно информации, полученной изданием в совете лондонского округа Кенсингтон и Челси, только три семьи, лишившиеся квартир в результате пожара, были переселены в новое жилье, 29 семьям предоставлено временное жилище. Еще 165 пострадавших семей, по данным издания, нового жилья пока не получили. Представитель совета отказался сообщить, проживают ли они по-прежнему в гостинице.

Пожар в 24-этажном социальном доме, расположенном в Северном Кенсингтоне — не слишком благополучном, хотя и снабженном современной инфраструктурой районе на западе британской столицы, — произошел ночью 14 июня. Погибли и пропали без вести, по меньшей мере, 80 человек. Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.