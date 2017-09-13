"Лаборатория Касперского" заявила о бездоказательности обвинений в США

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" заявила, что обвинения властей США в ее адрес основаны на ложных и некорректных данных, у компании нет политических связей или аффилированности с каким-либо правительством, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской компании.

Ранее министерство внутренней безопасности США заявило, что все государственные учреждения страны должны прекратить использование продукции "Лаборатории Касперского" в трехмесячный срок. Министерство обеспокоено связями некоторых представителей компании с российской разведкой, что стало одной из причин поручения отказаться от ее программного обеспечения для ведомств США и связанных с ними компаний.

В "Лаборатория Касперского" отметили, что "не было предоставлено никаких доказательств, и все обвинения основываются на ложных утверждениях и некорректных выводах, включая претензии к законодательному регулированию России, которое якобы может влиять на компанию, и заявления по поводу политических рисков".

"У компании нет политических связей или аффилированности с каким-либо правительством, включая российское. В обвинениях также игнорируется тот факт, что "Лаборатория Касперского" уже 20 лет работает в индустрии информационной безопасности и все это время придерживается самых высоких стандартов ведения бизнеса и разработки ПО", — заявил представитель российской компании.