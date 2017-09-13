Намеренная грубость: за что полиция напала на журналиста в Париже

ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости. Независимый франко-голландский журналист Алексис Краланд, известный своей приверженностью ультралевым взглядам, во вторник подвергся нападению сотрудников CRS (аналог российского ОМОНа) на массовой акции протеста против трудовой реформы в Париже. Кадры задержания Краланда удалось заснять корреспонденту Sputnik France.

На видео полиция атакует молодого человека с камерой в руке, который находился в стороне от агрессивно настроенных манифестантов и лишь снимал на видео столкновение CRS и хулиганов. Краланд получил сильный удар дубинкой по голове, потом еще один, когда уже был на земле. Подоспевшие на помощь своему коллеге сотрудники полиции прыснули в лицо журналиста слезоточивым газом, после чего скрутили, придавив к мостовой.

​Несколько часов спустя после задержания Краланд опубликовал в своем Twitter собственную запись, снятую "от первого лица", которой поделились больше трех тысяч человек. Он также написал о том, что сотрудники полиции намеренно грубо обошлись с ним, сначала в момент задержания, а затем уложив его на землю таким образом, что в него летели камни, брошенные протестующими в сторону полиции.

Столкновения полицейских с участниками акций протеста Краланд снимает и комментирует на протяжении нескольких лет. На официальной странице журналиста в YouTube, размещены десятки видеозаписей, запечатлевших жестокое обращение сотрудников полиции с участниками различных манифестаций. При этом сам журналист регулярно попадает "под раздачу" французских правоохранителей.

В опубликованном годом ранее интервью журналу L'Obs он описывает себя как "ангажированного журналиста", который показывает протест со стороны его участников. "Большинство журналистов будут укрываться за спинами CRS, потому что боятся манифестантов. Я же решил показать это с противоположной стороны, проходя на стороне манифестантов", — сказал он.

Стоит отметить, что снимающим акции протеста во Франции представителям СМИ действительно иногда достается, причем с обеих сторон, в этом случае риск неизбежен. Однако чтобы на одного журналиста постоянно нападали сотрудники полиции — случай исключительный.

При этом французские СМИ, которые всегда бурно реагируют на применение силы со стороны правоохранительных органов, например, в России, ситуацию просто игнорируют. Не последовало также никакого заявления со стороны правозащитников, в том числе "Репортеров без границ".