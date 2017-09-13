В Бразилии арестовали гендиректора одной из крупнейших мясных компаний мира

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Власти Бразилии арестовали генерального директора одной из крупнейших мясных компаний мира JBS Уэсли Батисту, следует из сообщения компании.

"JBS… сообщает своим акционерам и рынку в целом, что она (компания — ред.) узнала об аресте своего глобального руководителя Уэсли Батисты сегодня утром", — говорится в релизе.

Компания не имеет более подробной информации и будет оперативно раскрывать на рынке любые относящиеся к делу факты, также отмечено в сообщении JBS.

На прошлой неделе стало известно, что Верховный суд (ВС) Бразилии постановил временно арестовать бывшего владельца JBS Жоэсли Батисту (брата Уэсли — ред.), представившего доказательства обвинений в коррупции против президента страны Мишела Темера, из-за сокрытия информации. Ранее сообщалось о предоставленных директорами JBS аудиозаписях, которые служат основой для обвинения Темера в коррупции. Жоэсли и Уэсли Батиста признали, что они сами в течение нескольких лет участвовали в коррупционных махинациях. Таким образом, компания заключила сделку с прокуратурой, согласно которой фирма предоставляет информацию о президенте в обмен на юридические поблажки.

В марте сообщалось, что многие страны наложили запрет на поставки бразильского мяса после крупномасштабной операции федеральной полиции Бразилии, вскрывшей коррупционную схему с участием чиновников различного уровня и частных компаний по обходу установленных санитарных норм. В список из 21 компании, заподозренной в причастности к этой схеме, также попала и JBS.

Бразильская JBS была основана в 1953 году. Является одной из крупнейших по продажам мясоперерабатывающей компанией в мире. Штаб-квартира расположена в Сан-Паулу.