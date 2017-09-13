Французы считают необходимым проверить действия властей после "Ирмы"

ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Три четверти французов считают, что необходимо создать парламентскую комиссию для расследования действий властей, предпринятых в связи с ураганом "Ирма", разрушившим заморские территории Франции — острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, свидетельствуют данные опроса компании Elabe.

"76% французов положительно смотрят на создание парламентской комиссии по расследованию борьбы с ураганом "Ирма", — заявляют эксперты.

По мнению 52% жителей страны, "власти своевременно включились (в работу) и делали все возможное в свете ситуации", тогда как 47% респондентов считают, что "вмешательство запоздало".

В то же время, отмечают в Elabe, около 6 из 10 французов полагают, что споры о том, как осуществлялась работа в связи с природной катастрофой, пока преждевременны.

Участие в опросе принимали 1002 совершеннолетних гражданина Франции. Исследование мнения проводилось в 12 и 13 сентября через интернет.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. В минувшую среду заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы (заморского департамента Франции) и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников, подверглись удару урагана "Ирма". Жертвами урагана стали более 20 человек.

Метеорологи США сообщали, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.