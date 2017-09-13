Число погибших в доме престарелых во Флориде во время урагана возросло

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Число погибших в обесточенном из-за урагана "Ирма" доме престарелых во Флориде возросло до шести человек, сообщает полиция.

Ранее сообщалось, что не менее пяти человек погибли в доме престарелых в американском штате Флорида, 120 человек были эвакуированы. Учреждение оставалось обесточенным после того, как на штат в воскресенье обрушился ураган "Ирма". Причина смерти и подробности инцидента пока не установлены.

"Полиция Холливуда подтверждает, что проводится расследование в связи со смертью шести человек в Реабилитационном центре в Холливуд-Хиллс", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек. В минувшее воскресенье ураган продвинулся на юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой. В данный момент метеорологи США сообщают, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.