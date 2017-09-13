В США рекомендовали воздержаться от поездок на Кубу из-за урагана "Ирма"

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Госдеп США рекомендовал гражданам США воздержаться от поездок на Кубу в период восстановительных работ после урагана "Ирма", которые проводят кубинские власти, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Значительные части страны, включая многие области столицы Гаваны, — без электроэнергии и питьевой проточной воды. Перемещение сложное, много дорог остаются непроходимыми из-за упавших деревьев и линий электропередач. Чтобы преодолеть последствия стихии и разобрать обломки на дорогах Гаваны кубинским властям потребуется несколько дней", — говорится в сообщении.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек. В минувшее воскресенье ураган продвинулся на юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой. В данный момент метеорологи США сообщают, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.