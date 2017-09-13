Европарламент выделит еще 500 млн евро на борьбу с безработицей молодежи

БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости, Мария Князева. Пленарная сессия Европарламента разрешила выделение из бюджета Евросоюза дополнительных 500 миллионов евро на борьбу с высоким уровнем безработицы среди молодежи в Евросоюзе, говорится в сообщении ЕП.
"Парламент одобрил в среду дополнительные 500 миллионов евро для "Инициативы по безработице молодежи", что является частью согласованного роста (объема финансирования этой инициативы – ред.) на 1,2 миллиарда евро на 2017-2020 годы", — говорится в релизе.
Речь идет об увеличении этой статьи расходов в бюджете Евросоюза на 2017 год.
В июне нынешнего года уровень безработицы среди молодежи составлял 16,7% (против 18,8% годом ранее) в ЕС и 18,7% (против 21,0%) в еврозоне. Самый низкий показатель был отмечен в Германии (6,7%), самый высокий — в Греции (45,5%, данные за апрель), Испании (39,2%) и Италии (35,4%).