На Украине пообещали создать "конкурента Facebook"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На Украине создадут новую социальную сеть под названием "ЄСвоє", сообщила на своей странице в Facebook один из авторов проекта Александра Струмчинская.

"Когда вы увидите масштабность проекта, то поймете, что это не сайт-"однодневка", а реальный конкурент не только российским соцсетям, но и Facebook", — написала Струмчинская. Она пообещала, что в новой соцсети будет легальный доступ к контенту — музыке и кино. Кроме того, "ЄСвоє" должна стать бизнес-соцсетью, в которой "каждый пользователь при желании сможет зарабатывать".

Регистрацию в новой соцсети планируется начать с 29 сентября.

Далеко не все комментаторы в Facebook разделили энтузиазм Струмчинской в отношении новой украинской соцсети.

"Какой в этом смысл, если есть Фейсбук", — написал один из пользователей.

"Реально думаете, что старая начинка в новой обертке выстрелит? Конечно нет, кто сидел в ВК тот и сидит, кто сидел в ФБ тот и тут будет сидеть, новый проект загнется по той же причине, что и предыдущие", — отметил другой.

В мае после запрета на Украине российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" Струмчинская совместно с специалистами канадской компании по разработке программного обеспечения анонсировала разработку украинской соцсети под названием Ukrainians. В начале сентября было объявлено, что руководство StartupSoft отказалось от реализации проекта, пояснив, что он не оправдал ожиданий инвесторов по активности зарегистрированных пользователей.