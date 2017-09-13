Спецпредставитель ООН по Ливии 15 сентября проведет переговоры с Лавровым

ЖЕНЕВА, 13 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпредставитель ООН по Ливии Гассан Саламе 15 сентября проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, подтвердили РИА Новости в среду в Информационном центре ООН в Москве.

"Мы можем подтвердить, что у спецпредставителя в пятницу состоится встреча с главой МИД РФ", — сообщила сотрудник центра Мария Мельникова.

На прошлой неделе замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Саламе прибудет в Москву на консультации. Пресс-секретарь спецпредставителя Сьюзан Гошех позднее подтвердила эту информацию.