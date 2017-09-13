МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Не менее пяти человек погибли в доме престарелых в американском штате Флорида, учреждение оставалось обесточенным после того, как на штат в воскресенье обрушился ураган "Ирма", заявила мэр округа Броуард Барбара Шериеф.

"По моим данным, в общей сложности в одном учреждении погибли пять человек. Три человека погибли в учреждении, двое скончались в больнице. Пока нам не сообщили, какие факторы стали причиной смертей", — заявила Шериеф в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на странице губернатора в Twitter.

Представитель полиции и пожарной службы сообщил местному телеканалу 7WSVN, что из дома престарелых были эвакуированы 120 человек.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек. В минувшее воскресенье ураган продвинулся на юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой. В данный момент метеорологи США сообщают, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.