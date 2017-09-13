Еврокомиссия предлагает создать Европейскую структуру по труду

БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает создать в Евросоюзе Европейскую структуру по труду — European labour authority, которая будет заниматься вопросами, связанными с перемещением рабочей силы внутри Евросоюза между его государствами-членами, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Еврокомиссия планирует представить к концу следующего года предложение по созданию такой структуры, отмечается в сообщении. Как считает ведомство, новый орган необходим для "усиления сотрудничества между органами власти в области рынка труда на всех уровнях и для улучшения работы с трансграничными ситуациями".

"Кажется абсурдным иметь банковскую организацию для поддержания в порядке банковских стандартов, но не иметь единого органа власти по вопросам труда для обеспечения справедливости на нашем едином рынке (ЕС). Мы создадим такой орган власти", — сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Как следует из слов Юнкера, новая структура будет заниматься обеспечением честного и эффективного исполнения законодательства Евросоюза в области мобильности рабочей силы – то есть по вопросам ее перемещения между странами ЕС.

Согласно материалам Еврокомиссии, в настоящее время около 16 миллионов жителей Евросоюза проживают и работают в государствах ЕС, отличных от стран их гражданства. За последние десять лет число таких людей возросло вдвое.