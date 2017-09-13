Личное дело Турции: Эрдоган раскритиковал США за реакцию на покупку С-400

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Эрдоган, отвечая на критику США из-за покупки С-400 у России, заявил, что страна сама вправе решать вопросы о приобретении вооружений, в частности зенитно-ракетных систем.

"Они начали вопить, когда мы договорились о покупке С-400. А что, мы должны ждать вас? Мы самостоятельно принимаем меры и будем их принимать дальше. Мы сами хозяева в своем доме", — заявил президент.

Причины недовольства

США недовольны контрактом на закупку российских С-400 Турцией, так как это помешает НАТО создать единую противоракетную систему обороны, заявил политолог, историк и публицист Станислав Хатунцев.

"Американцы рассматривают контракт на закупку комплексов С-400 как выход Турции из "периметра" НАТО, причем в такой важной и чувствительной части как противоракетная оборона. Думаю, если НАТО будет создавать единую противоракетную систему обороны, то Турция из нее однозначно выскочит, и "пазлы" не сложатся — отсутствие Турции в этом ряду станет чувствительным для всего Североатлантического блока", — отметил он.

"Россия — единственный союзник"

Военный политолог Олег Глазунов, комментируя контракт, заявил, что Турция, подписывая контракт с Россией на поставки С-400, хотела показать свою независимость перед странами НАТО.

"У Турции союзников практически не осталось, как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Россия — единственный союзник, на которого Турция сегодня может положиться. Кроме того, турки давно рассматривали варианты усиления своих средств ПВО, еще в 2009 году они объявляли тендер на их покупку. Вот выбрали одно из самых лучших. У Турции сейчас стоит "Пэтриот" на вооружении, но эта система по сравнению с С-400 значительно уступает. Но здесь еще есть и такая линия: Эрдоган, скорее всего, пытается позлить американцев. Усиление своей собственной системы ПВО дает ему возможность показать независимый курс в отношениях с США, Европой, НАТО," — рассказал политолог.

Поставки С-400

ЗРС С-400 "Триумф предназначена для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. Система пока не имеет аналогов в мире. О подписании контракта на поставку Турции зенитно-ракетных установок стало известно 12 сентября. По словам Эрдогана, Анкара уже перечислила первый взнос за комплексы. В Москве заявили, что эти поставки отвечают российским геополитическим интересам.

Контракт на поставку комплекса был подписан также с Китаем. В конце августа Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству заявила, что получила около десяти заявок на С-400.