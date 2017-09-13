В Сомали американские военные ликвидировали шесть боевиков

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Американские военные ликвидировали шесть боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб*" в ходе трех авиаударов, проведенных в Сомали в среду, сообщается в пресс-релизе Африканского командования ВС США.

"Операция прошла на юге Сомали, примерно в 260 километрах к югу от столицы страны Могадишо. США провели эту операцию в рамках полномочий, предоставленных президентом (Дональдом Трампом) в марте 2017 года", — говорится в заявлении.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб*" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

*Террористическая организация, запрещенная в России