Песков назвал недопустимым высказывание немецкого журнала Focus о Путине

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал недопустимым опубликованное немецким изданием Focus оскорбительное высказывание о Владимире Путине.
Журналисты поинтересовались у Пескова, ознакомился ли президент с этой статьей.
"Дело в том, что упомянутое вами издание известно своей крайней субъективностью, во многом, что касается нашей страны, основанной на крайнем русофобстве, поэтому, скажем так, мы не проявляем большого интереса к информационной деятельности этого издания, не считаем это заслуживающим внимания источником", — сказал Песков.
"С другой стороны любое оскорбление, конечно, недопустимо. Скорее, это бросает тень на репутацию самого этого издания", — добавил он.
Накануне российское посольство в Германии потребовало от Focus извинений за провокационную статью.