Песков назвал недопустимым высказывание немецкого журнала Focus о Путине

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал недопустимым опубликованное немецким изданием Focus оскорбительное высказывание о Владимире Путине.

Речь идет о статье Focus , посвященной Ангеле Меркель, в которой говорится: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина" (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin).

Журналисты поинтересовались у Пескова, ознакомился ли президент с этой статьей.

"Дело в том, что упомянутое вами издание известно своей крайней субъективностью, во многом, что касается нашей страны, основанной на крайнем русофобстве, поэтому, скажем так, мы не проявляем большого интереса к информационной деятельности этого издания, не считаем это заслуживающим внимания источником", — сказал Песков.

"С другой стороны любое оскорбление, конечно, недопустимо. Скорее, это бросает тень на репутацию самого этого издания", — добавил он.

Накануне российское посольство в Германии потребовало от Focus извинений за провокационную статью.