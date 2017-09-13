В ЛНР задержали человека, назвавшегося сыном украинского зампрокурора

ЛУГАНСК, 13 сен — РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержали на позициях Народной милиции ЛНР человека, назвавшегося сыном украинского зампрокурора, ведомство готово передать его киевской стороне, заявили РИА Новости в пресс-службе МГБ.
По ее словам, задержанный представился Андреем Курбатовым и заявил, что является сыном заместителя прокурора Лисичанска.
"Министерство государственной безопасности в отличие от Службы безопасности Украины не воюет с мирным населением, не использует террористические методы и не прибегает к шантажу для оказания давления на родственников, даже если они работают в украинской "правоохранительной" системе", — заявила Любенко.
В соответствии с нормами международного права, МГБ ЛНР приняло решение передать Курбатова киевской стороне, добавила она.