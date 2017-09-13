Иракский Курдистан настроен на развитие экономических отношений с Россией

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Власти Иракского Курдистана настроены на развитие экономических отношений с Россией, заявил РИА Новости официальный представитель Демократической партии Курдистана Махмуд Мохамед.

"Мы исходим из того, что российские компании обладают лучшим пониманием, как вкладывать и инвестировать в нашу экономику, чем компании из многих других стран. Поэтому мы открыты для сотрудничества. Никаких препятствий нет", — заявил Мохамед РИА Новости.

По его словам, "Курдистан хочет развивать отношения (с РФ — ред.) на основе взаимовыгодного сотрудничества со многими странами, и Россия – одна из этих стран".

"Отношения Курдистана и России – это давние отношения, исторические", — напомнил он.

Иракский Курдистан (Федеральный курдистанский регион) – автономия на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. Демократическая партия Курдистана является правящей в автономии.

Ранее правительство Иракского Курдистана подписало с "Роснефтью" на ПМЭФ ряд юридически обязывающих соглашений о расширении сотрудничества в сфере разведки и добычи углеводородов, коммерции и логистики.