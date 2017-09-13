Рябков: России выбирает американскую фирму, которая представит ее в суде

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российская сторона в данный момент выбирает американскую юридическую фирму, которая будет представлять ее интересы в суде по дипсобственности против США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Этим вопросом мы сейчас занимаемся, скорее всего это будет одна из крупных американских юридических фирм, которая будет нанята для этих целей", — сказал Рябков.

По его словам, фирме будет передан "весь объем нашей информации о том, что произошло" с российской дипсобственностью в США.

"Затем она со своим глубоким пониманием и знанием американской юридической системы, законодательства, правоприменительной практики и прецедентов, которые были и есть в этой сфере, как мы надеемся, сможет эффективно обеспечить отстаивание нашей позиции и нужное нам решение по соответствующему иску", — добавил Рябков.

Ранее он заявлял, что в нынешней политической ситуации прийти к решению вопроса по российской дипсобственности в США в пользу Москвы будет сложно, но РФ готова идти по этому пути.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. При этом российская сторона заявляет, что в зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР, а госдепартамент отрицает участие бюро расследований и говорит не об обысках, а об "обходе" и "инспекции".