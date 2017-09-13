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В мире

Суд о попытке путча в Черногории перенесли на 20 сентября

15:1813.09.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗарубежные страны. Черногория. Архивное фотоЗарубежные страны. Черногория. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БЕЛГРАД, 13 сен — РИА Новости. Высший суд Черногории в среду прервал и перенес заседание из-за тяжелого состояния здоровья предполагаемого руководителя группы, которая, по версии обвинения, должна была совершить переворот на парламентских выборах 2016 года — генерала Братислава "Бато" Дикича.

Полиция Черногории применяет слезоточивый газ во время антиправительственной акции протеста в Подгорице, Черногория. Архивное фото
© AP Photo / Risto Bozovic
Высший суд Черногории не выпустил в Россию обвиняемых в подготовке путча

Бывший командир жандармерии Сербии на минувшей неделе, а также в понедельник и половину среды присутствовал в суде, несмотря на боли и слабость, вызванные онкологическим заболеванием – опухолью в горле. Судья Сузана Мугоша ранее вынуждена была объявлять перерывы, чтобы офицер в отставке мог принять лекарства и продолжить отвечать на вопросы прокурора и адвокатов. В среду после полудня Дикич сообщил, что не может из-за сильных болей больше находиться на процессе.

Адвокат Милан Петрович потребовал экспертное мнение черногорских медиков о материалах по болезни генерала в отставке, предоставленных Военно-медицинской академией Сербии, чтобы утвердить необходимость срочной хирургической операции у обвиняемого.

"Иначе это смертный приговор", — добавил адвокат Горан Петрониевич. Трансляцию из зала суда вел национальный телеканал RTCG. Судья Мугоша после этого перенесла заседание на 9.00 (10.00 мск) 20 сентября.

Черногория. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Ранее генерал в отставке заявил на суде о давлении и угрозах в его адрес со стороны спецпрокуратуры республики и лично главного спецпрокурора Миливое Катнича. Дикич сообщил, что в Черногорию приехал из-за личных проблем со здоровьем в монастырь Острог, никого из 13 других обвиняемых, кроме своей приятельницы Кристины Христич и свидетеля обвинения Александра Саши Синджелича, ранее не знал и об оппозиционной партии Демократический фронт ничего не слышал.

По версии спецпрокуратуры, инициаторами попытки насильственного переворота на прошедших в Черногории 16 октября 2016 года парламентских выборах был россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Обвиняемые россияне недоступны черногорскому правосудию, их будут судить заочно. Согласно сведениям прокуратуры, группа планировала во время оглашения результатов выборов 16 октября, используя оружие, напасть на собравшихся перед зданием парламента граждан и полицейских, захватить помещения Скупщины с целью "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории" Мило Джукановича. Все это, по мнению Катнича, должно было сорвать вступление Черногории в НАТО. Представшие перед судом обвиняемые свою вину не признают, а процесс неоднократно называли "политическим и сфабрикованным".

Подозреваемые в подготовке теракта и госпереворота в день парламентских выборов в Черногории
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.

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