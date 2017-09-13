Главный аэропорт Нидерландов отменил часть рейсов из-за штормового ветра

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Столичный аэропорт Нидерландов Схипхол частично приостановил работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

"13 сентября 2017 года из-за штормовой погоды ваш рейс в аэропорт Схипхол или из него может быть отложен или отменен. Пожалуйста, проверьте информацию о вашем рейсе (на сайте – ред.), в нашем приложении или свяжитесь с вашей авиакомпанией для получения текущей информации", — говорится в сообщении.

По данным информационного табло аэропорта, более 200 рейсов отменены, многие были отложены.