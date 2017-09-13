Британский депутат Дэниэл Кочински продолжит добиваться диалога с Россией

ЛОНДОН, 13 сен – РИА Новости, Мария Табак. Депутат палаты общин британского парламента Дэниэл Кочински признался РИА Новости, что разочарован тем, что ему не удалось войти в состав международного комитета, однако он намерен активно работать с коллегами над активизацией диалога с Россией.

Накануне стал известен новый состав международного комитета. В него вошли, в том числе, лейборист Крис Брайант, настроенный в отношении РФ крайне радикально и ранее не раз допускавший резкие выпады в адрес российских властей, а также консерватор Эндрю Росинделл, напротив, стремящийся к поддержанию диалога с РФ. Брайант также возглавляет межпартийную парламентскую группу по России. Кочински не сумел избраться в состав комитета— один из главных сторонников налаживания отношений с Россией в парламенте.

"Я разочарован тем, что мне не удалось вернуться в комитет, но я продолжу работать с коллегами в этом комитете и в правительстве, чтобы быть уверенным в том, что мы предпринимаем усилия для более конструктивного диалога с Россией", — сказал Кочински.

Он отметил, что его взгляды в парламенте не пользуются популярностью. "Моя точка зрения о необходимости активизации диалога с Россией непопулярна, и меня беспокоит, что наше правительство должным образом не призывается парламентом к ответу относительно того, что именно оно делает для снижения напряженности в отношениях с Москвой", — сказал Кочински.

По мнению парламентария, одной из важных задач для Британии является работа с Украиной и Россией. "Необходимо, чтобы Британия работала с Украиной и Россией над реализацией Минских соглашений и ради движения к решению, приемлемому для всех сторон", — отметил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.