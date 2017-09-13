ЕК хочет создать инструмент поддержки стран ЕС, желающих перейти на евро

БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил создать специальный "инструмент", который бы оказывал поддержку, в том числе и финансовую, странам Евросоюза, которые хотят перейти с национальной валюты на евро. Об этом Юнкер сказал, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, которая транслировалась службами ЕС.

"Евро предназначено стать валютой всего Евросоюза", — сказал Юнкер, напомнив, что 26 из 28 государств ЕС могут перейти на евро, когда их экономики будут соответствовать определенным условиям.

Страны, не пожелавшие вступать в будущем в еврозону, — это Дания и Великобритания. Последняя сейчас находится в процессе отделения от Евросоюза в целом. Еврозона в настоящее время состоит из 19 государств, все из которых являются членами Евросоюза.

Государства ЕС, которые хотят присоединиться к евро, должны иметь возможность сделать это, отметил Юнкер. "Поэтому я предлагаю создание инструмента вступления в евро, который оказывал бы техническую и даже финансовую поддержку таким государствам", — сказал глава Еврокомиссии.