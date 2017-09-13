ДНР: видеоконференция подгруппы по безопасности по Донбассу завершилась

ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Переговоры подгруппы по безопасности в режиме видеоконференции завершены, сообщили в пресс-службе полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

"Завершилась видеоконференция подгруппы по безопасности", — сказали в пресс-службе Пушилина.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.