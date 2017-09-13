Распад противоречивого феномена "трампизм" неизбежен, считает эксперт

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп является переходной фигурой, и распад противоречивого феномена "трампизм" неизбежен, считает директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий.

"На мой взгляд, Трамп — это переходная фигура, которая выражает предыдущую модель предыдущего развития, но, скорее всего, окажется не способным предложить и конструктивно реализовать полноценный проект нового развития", — сказал эксперт на презентации нового доклада клуба "Валдай" "Глобальный правый бунт: трампизм и его база".

"Трампизм раздираем противоречиями, он вообще представляет собой воплощенные противоречия на классовом, социальном и культурном уровнях, но это не обязательно приведет его к быстрому распаду. То есть, в перспективе распад трампизма неизбежен, но как быстро это произойдет — это большой вопрос и зависит от очень многих обстоятельств. По крайней мере, я не вижу возможности стремительного распада трампизма, на что, кстати говоря, многие рассчитывают", — считает Кагарлицкий.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация "неопределенности, нестабильности и политической турбулентности" приведет к ослаблению роли США в мире как реального гегемона, но не к ослаблению американской активности в мире. Он также считает, что результатом президентства Трампа может стать возникновение новых политических сил, которые сойдутся на следующих выборах.

"Я думаю, что нам предстоят еще три очень весёлых года, и для Америки эти три года будут очень драматичными", — заключил он.