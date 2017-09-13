Юнкер выступил против создания отдельного бюджета для еврозоны

БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не поддерживает идею создания отдельного бюджета для еврозоны, в которую сейчас входит 19 стран, об этом он заявил, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, которая транслировалась службами ЕС.

"Нам не нужен отдельный бюджет евро (зоны – ред.), нам нужна сильная бюджетная линия еврозоны внутри существующего бюджета ЕС", — сказал он.

В настоящее время существует отдельный бюджет Евросоюза, который пока еще наполняется взносами всех 28 стран-участниц ЕС, не все из которых входят в еврозону.

Европарламент в феврале текущего года принял резолюцию, в которой предложил создать бюджет еврозоны.