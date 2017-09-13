Клинцевич объяснил поражение Клинтон на выборах "внутренними причинами"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Поражение экс-госсекретаря, демократа Хилари Клинтон на президентских выборах имеет тысячу причин – и все они внутренние, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Экс-госсекретарь, кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон заявила в интервью газете USA Today "личной вендетте" президента РФ Владимира Путина по отношению к ней. Причиной якобы послужило расширение НАТО в Восточной Европе при ее супруге президенте Билле Клинтоне.

"Все это очень странно. Похоже, что Хиллари Клинтон путает новейшую историю со средневековьем, когда многими действиями сильных мира двигали личные пристрастия", — сказал Клинцевич журналистам в среду.

По его словам, в современной политике, как и в бизнесе, нет ничего личного, и это должно быть известно бывшему госсекретарю США.

"Тем более что речь в данном случае идет о Владимире Путине, который принимает решения, исходя из конкретной ситуации и интересов России", — добавил он.

Клинцевич также отметил, что никому в мире, в том числе и в нашей стране, не приходило даже в голову проводить какие-либо политические параллели между Биллом Клинтоном и его супругой.

"У поражения Хилари Клинтон на президентских выборах есть тысяча причин – и все они внутренние. Ссылаясь на внешние факторы, госпожа Клинтон унижает свою страну", — уверен сенатор.

По его мнению, подобными заявлениями Хиллари Клинтон "ставит на себе крест, как на политике".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глав МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, отметил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.