ЕК предложила создать Европейское агентство киберзащиты

БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает создать Европейское агентство киберзащиты, которое позволит защищать страны и предприятия стран Евросоюза от кибератак, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Европа плохо защищена от кибератак. Кибератаки иногда являются более опасными для стабильности и демократии, чем ружья и танки", — заявил Юнкер, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Его выступление транслируется службами ЕС.

По его словам, только в прошлом году ЕС столкнулся более чем с четырьмя тысячами кибератак, киберинциденты испытали на себе около 80% европейских компаний.

"Кибератаки не сдерживаются границами. Поэтому комиссия предлагает сегодня новые инструменты, в том числе Европейское агентство киберзащиты, чтобы лучше защититься от этих атак", — сказал председатель Еврокомиссии.