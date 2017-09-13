Юнкер выступил за слияние постов глав ЕК и Евросовета

БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил за слияние постов председателей Евросовета и Еврокомиссии, но исключил эту возможность во время его мандата и мандата нынешнего главы Евросовета Дональда Туска.

"Европейская эффективность выиграла бы, если бы мы могли объединить председательства Евросовета и Еврокомиссии", — заявил Юнкер, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Его выступление транслируется службами ЕС.

Он добавил: "Это предложение не касается ни (председателя Евросовета) Дональда (Туска), ни меня".

"Европейский пейзаж был бы более читаемым и более понятным, если бы европейским кораблем управлял один капитан. Факт одного председателя лучше бы отражал единую природу Евросоюза как союз государств и граждан", — сказал Юнкер.