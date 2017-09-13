Юнкер предложил создать в ЕС спецподразделение для борьбы с терроризмом

БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил в среду создать на уровне Евросоюза разведывательное подразделение для обмена информацией по антитеррористическим досье.

"Это подразделение будет обеспечивать, чтобы данные о террористах и иностранных боевиках автоматически распространялись между полицейскими и информационными службами", — сказал он, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Трансляцию ведет видеослужба Еврокомиссии.