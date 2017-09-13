Юнкер предложил создать в ЕС спецподразделение для борьбы с терроризмом

11:2613.09.2017
(обновлено: 11:27 13.09.2017)
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил в среду создать на уровне Евросоюза разведывательное подразделение для обмена информацией по антитеррористическим досье.
"Это подразделение будет обеспечивать, чтобы данные о террористах и иностранных боевиках автоматически распространялись между полицейскими и информационными службами", — сказал он, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Трансляцию ведет видеослужба Еврокомиссии.