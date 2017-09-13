Генсек ООН не исключил своего посредничества по ситуации вокруг КНДР

ООН, 13 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не исключает своего посредничества по ситуации вокруг КНДР, если с этим согласятся заинтересованные стороны и Совет Безопасности организации.

"Генеральный секретарь может только предложить свои добрые услуги. Какие политические инициативы должна предпринять ООН, определяет Совет Безопасности. Так что я в распоряжении Совбеза. Инициатива генерального секретаря должна основываться на решениях Совета Безопасности", — сказал он в интервью РИА Новости.

"Посредником между сторонами можно быть, только если стороны об этом договорились. Я изначально говорил, что готов делать то, что необходимо ради политического решения", — подчеркнул Гутерреш.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН 11 сентября единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Незадолго до принятия резолюции глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение о том, что генсек ООН Антониу Гутерреш может быть подключен к посредничеству в рамках решения проблемы Корейского полуострова. По словам российского министра, "это будет небесполезно".