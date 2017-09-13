Премьер Франции заявил, что прислушивается к противникам реформы труда

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что прислушивается к противникам трудовой реформы, однако считает необходимым уважать решения парламентского большинства, которое и разрешило правительству провести эту реформу.

"Абсолютное парламентское большинство дало правительству разрешение на проведение этой реформы. Еще раз подчеркну, что проект закона был представлен Национальному собранию и Сенату, за него проголосовали, в парламенте велись долгие дискуссии. Необходимо уважать французов, участвующих в протестах, но также в демократической стране необходимо уважать парламент, который большинством голосов принимает текст, предполагающий эти меры", — заявил Филипп в эфире телеканала France 2.

Французский премьер раскритиковал систематическое оспаривание решений парламентского большинства, которое противоречит принципам демократии.

"Где же демократия, если мы систематически выступаем против парламентского большинства? Я прислушиваюсь к протестам. Есть еще некоторые элементы, которые следует обсудить, в демократии всегда есть детали для обсуждения… Но текст указов в том виде, в котором он был представлен, соответствует закону о наделении правами, который принял парламент (закон, посредством которого парламент Франции передает правительству полномочия вносить поправки в законодательство через указы)", — сказал Филипп.

Премьер добавил, что указы о реформе трудового законодательства должны вступить в силу к концу сентября. "Мы представим его (текст) Совету министров 22 сентября, президент его подпишет, и к концу сентября реформа вступит в силу", — заключил Филипп.

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Французское правительство представило трудовую реформу в августе. Положения реформы направлены на развитие социального диалога в компаниях и отраслях, формирование гарантий для работников, поиск новых решений для малых и средних предприятий, а также на усиление экономической привлекательности страны. Реформа коснется как срочных, так и бессрочных контрактов о приеме на работу, процедуры увольнения, а также других отношений субъектов трудового права.

Протестные акции против реформы во вторник прошли в Париже, Марселе, Кане, Монпелье, Лионе, Бордо и других городах страны. Забастовку против реформы также провела "Всеобщая конфедерация труда", второй по численности профсоюз Франции.