Депутаты ГД примут участие в совещании по проблемам терроризма в Исламабаде

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы примут участие в Совещании председателей парламентов Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана, России и Турции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия в Исламабаде в декабре, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание ГД в осенней сессии.

"На декабрь запланированы: Международная конференция в Москве "Парламентарии против наркотиков" — Это совместный формат с ООН; Совещание председателей парламентов Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана, России и Турции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия в Исламабаде", — заявил Володин.