В Совете Европы ждут от Киева текст нового закона "Об образовании"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Совет Европы ждёт от украинских властей окончательный текст нового закона "об образовании" для анализа экспертами хартии региональных языков или языков меньшинств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Совета.

На днях Верховной Радой Украины был принят новый закон "Об образовании", в котором устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств с перспективой их полного изымания из образовательной системы к 2020 году.

"Совет Европы ждет получения окончательного текста нового закона от украинских коллег для того, чтобы передать его Комитету экспертов хартии региональных языков или языков меньшинств, который может проанализировать его положения, их совместимость с обязательствами, взятыми Украиной при ратификации Устава в 2005 году", — пояснили в Совете. Там напомнили, что "русский, румынский и венгерский языки относятся к языкам этнических меньшинств, к которым применяются положения Устава".

"В случае необходимости, эксперты Комитета начнут диалог с властями, осветят проблемы и попросят дать разъяснения по потенциально проблемным вопросам, связанным с применением нового закона", — добавили Совете.

По словам собеседника агентства, "закон должен соответствовать Европейской конвенции о защите прав человека и, в частности, ее недискриминационной составляющей (статья 14) ".