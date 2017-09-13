МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Совет Европы ждёт от украинских властей окончательный текст нового закона "об образовании" для анализа экспертами хартии региональных языков или языков меньшинств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Совета.
"Совет Европы ждет получения окончательного текста нового закона от украинских коллег для того, чтобы передать его Комитету экспертов хартии региональных языков или языков меньшинств, который может проанализировать его положения, их совместимость с обязательствами, взятыми Украиной при ратификации Устава в 2005 году", — пояснили в Совете. Там напомнили, что "русский, румынский и венгерский языки относятся к языкам этнических меньшинств, к которым применяются положения Устава".
По словам собеседника агентства, "закон должен соответствовать Европейской конвенции о защите прав человека и, в частности, ее недискриминационной составляющей (статья 14) ".