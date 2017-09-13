Атамбаев поручил обеспечить качественную подготовку к встрече с Путиным

БИШКЕК, 13 сен – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поручил МИД республики обеспечить качественную подготовку его предстоящих визитов в Сочи и Нью-Йорк, сообщила в среду пресс-служба киргизского лидера.

Накануне администрация президента Атамбаева сообщила, что президент намерен в четверг посетить Сочи для встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, во время которой планирует обсудить "актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия сторон по линии ЕАЭС".

По данным пресс-службы, Атамбаев в среду принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева и завотделом внешней политики аппарата президента Айзаду Субакожоеву.

"В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по реализации ключевых направлений внешней политики страны. В частности, было доложено о подготовке предстоящей встречи президента Алмазбека Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным в г. Сочи, а также рабочего визита Алмазбека Атамбаева в г. Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", — сообщила пресс-служба.

Кроме того, обсуждался ход подготовки государственного визита Атамбаева в начале октября в Узбекистан.

Как сообщили в пресс-службе, Атамбаев "дал ряд поручений по качественной подготовке предстоящих мероприятий и дальнейшей реализации внешнеполитического курса страны, направленного на развитие всесторонних отношений с ключевыми партнерами при приоритете национальных интересов".

Визиты киргизского лидера проходят на фоне продолжающейся президентской гонки в Киргизии. Президентский срок Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Выборы назначены на 15 октября. В президентской гонке на сегодняшний день осталось 13 кандидатов из 59 заявивших о намерении стать президентом. В их числе выдвинутый президентской партией СДПК экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, которого киргизская пресса называет преемником Атамбаева.