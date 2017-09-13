МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Москва с интересом восприняла предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель о переносе опыта переговоров по Ирану на ситуацию вокруг КНДР, однако прямые параллели между ситуациями уже почти невозможны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Конечно, с интересом воспринимаем эти предложения. Творческий взгляд и подход к ситуации очень востребован", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают заявление Меркель.
"Но, сказав это, я не могу не сказать еще и о том, что полные и прямые параллели между двумя ситуациями, наверное, уже невозможны, потому что КНДР, в отличие от Ирана, это страна, уже реально овладевшая ядерно-оружейными технологиями по крайней мере в степени, позволяющей Пхеньяну проводить испытания ядерных взрывных устройств и двигаться в направлении постоянного усовершенствования средств доставки в виде баллистических ракет", — пояснил замглавы МИД РФ.
"Ракетная программа Ирана, что бы ни говорили коллеги на Западе, в значительной мере замкнута на космическую отрасль, а военная ракетно-баллистическая программа и развитие этой техники в Иране все-таки не демонстрировало и не демонстрирует результатов, которые в последнее время показала КНДР. Из этого следует несколько выводов. Один из них: руководство КНДР, видимо, по-другому подходит ко всей этой ситуации, чем на этапе переговоров подходило руководство Ирана. И содержательная часть переговоров, независимо от их формата, в случае с КНДР существенно отличается, это неизбежно, от переговоров с Ираном", — подчеркнул он.
При этом он подчеркнул, что российская сторона совместно с КНР, и самостоятельно, и в контакте с другими коллегами, "делает все для того, чтобы предложить некие модели урегулирования".
"А в зависимости от того, получится ли эти модели, предложения внедрить в ткань диалога и политического процесса, и в зависимости от этого, тогда, наверное, решится вопрос об оптимальном формате. Но идея перевести продуктивный положительный опыт шестисторонки "на корейскую почву" мне представляется интересным. В целом любые предложения, которые не воспроизводят эту порочную логику санкции — новые провокационные действия Пхеньяна – контрсанкции — очередные провокационные действия КНДР, любые предложения, которые противопоставляют этой логике что-то иное, очень нужны и востребованы. С этой точки зрения мы их приветствуем", — резюмировал Рябков.