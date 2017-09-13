МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Москва с интересом восприняла предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель о переносе опыта переговоров по Ирану на ситуацию вокруг КНДР, однако прямые параллели между ситуациями уже почти невозможны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее Меркель заявила, что для урегулирования ситуации вокруг КНДР можно задействовать формат переговоров "шестерки" посредников и Тегерана по решению иранской проблемы. По словам Меркель, Германия готова принять участие в подобных переговорах по КНДР.

"Конечно, с интересом воспринимаем эти предложения. Творческий взгляд и подход к ситуации очень востребован", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают заявление Меркель.

"Но, сказав это, я не могу не сказать еще и о том, что полные и прямые параллели между двумя ситуациями, наверное, уже невозможны, потому что КНДР, в отличие от Ирана, это страна, уже реально овладевшая ядерно-оружейными технологиями по крайней мере в степени, позволяющей Пхеньяну проводить испытания ядерных взрывных устройств и двигаться в направлении постоянного усовершенствования средств доставки в виде баллистических ракет", — пояснил замглавы МИД РФ.

В Иране же на момент заключения совместного всеобъемлющего плана действий не было, по оценкам Москвы, "никаких признаков наличия ядерно-оружейной программы", добавил Рябков.

"Ракетная программа Ирана, что бы ни говорили коллеги на Западе, в значительной мере замкнута на космическую отрасль, а военная ракетно-баллистическая программа и развитие этой техники в Иране все-таки не демонстрировало и не демонстрирует результатов, которые в последнее время показала КНДР. Из этого следует несколько выводов. Один из них: руководство КНДР, видимо, по-другому подходит ко всей этой ситуации, чем на этапе переговоров подходило руководство Ирана. И содержательная часть переговоров, независимо от их формата, в случае с КНДР существенно отличается, это неизбежно, от переговоров с Ираном", — подчеркнул он.

Рябков добавил, что Пхеньян, судя по всему, крайне заинтересован в прямом диалоге с Вашингтоном. "У меня нет уверенности, что администрация США обладает политической волей и решимостью, достаточной для того, чтобы в такой диалог вступить", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что российская сторона совместно с КНР, и самостоятельно, и в контакте с другими коллегами, "делает все для того, чтобы предложить некие модели урегулирования".

"А в зависимости от того, получится ли эти модели, предложения внедрить в ткань диалога и политического процесса, и в зависимости от этого, тогда, наверное, решится вопрос об оптимальном формате. Но идея перевести продуктивный положительный опыт шестисторонки "на корейскую почву" мне представляется интересным. В целом любые предложения, которые не воспроизводят эту порочную логику санкции — новые провокационные действия Пхеньяна – контрсанкции — очередные провокационные действия КНДР, любые предложения, которые противопоставляют этой логике что-то иное, очень нужны и востребованы. С этой точки зрения мы их приветствуем", — резюмировал Рябков.