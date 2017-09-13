Российские туристы на Кубе и Доминикане не пострадали от урагана "Ирма"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Жертв от урагана "Ирма", который называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, среди российских туристов на Кубе и Доминикане не зафиксировано, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

АТОР сообщает, что подавляющее большинство туристических направлений Карибского бассейна избежало серьезных разрушений от урагана. По данным Карибской туристической организации, наибольший ущерб от прохождения урагана был зафиксирован на островах Антигуа и Барбуда, Британских Виргинских островах, на Кубе и острове Сен-Мартен. Всего на Карибах от урагана, по последним данным, погибло не менее 28 человек.

Доминиканская республика не понесла серьезных разрушений из-за стихии, "Ирма" прошлась по острову в основном сильными дождями и порывистым штормовым ветром, туристическая жизнь на курортах этой страны уже вошла в привычное русло. При этом туристы из РФ продолжают отдых в обычном режиме, жертв от урагана среди них или случаев, требующих их эвакуации, на Доминикане не зафиксировано.

На Кубе ураган серьезно повредил туристические зоны: Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария, расположенные на островах у северного побережья, а также вызвал серьезное наводнение в Гаване. В результате урагана на Кубе погибло не менее 10 человек, 7 из которых – в Гаване. Как сообщает АТОР, во вторник на Кубе находилось 725 туристов из России, прибывших в составе организованных групп по линии туроператоров Pegas Touristik, ANEX Tour, Coral Travel, "Библио Глобус", Tez Tour. Из них лишь около 50 туристов были размещены в Гаване, а остальные — в Варадеро, самом популярном у россиян кубинском пляжном курорте.

"По данным АТОР, среди российских туристов жертв нет, туроператорам из перечисленного списка неизвестно о случаях эвакуации их туристов. По данным туроператоров, на островах Кайо Коко и Кайо-Санта-Мария, а также в Гаване, находились несколько десятков самостоятельных туристов, в настоящее время эвакуированных кубинскими властями и размещенных в отелях Варадеро", — говорится в сообщении.

За исключением Кубы и Доминиканской республики, остальные страны Карибского региона не являются направлениями поточного организованного туризма из России.