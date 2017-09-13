Российские туристы на Кубе и Доминикане не пострадали от урагана "Ирма"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Жертв от урагана "Ирма", который называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, среди российских туристов на Кубе и Доминикане не зафиксировано, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Доминиканская республика не понесла серьезных разрушений из-за стихии, "Ирма" прошлась по острову в основном сильными дождями и порывистым штормовым ветром, туристическая жизнь на курортах этой страны уже вошла в привычное русло. При этом туристы из РФ продолжают отдых в обычном режиме, жертв от урагана среди них или случаев, требующих их эвакуации, на Доминикане не зафиксировано.
"По данным АТОР, среди российских туристов жертв нет, туроператорам из перечисленного списка неизвестно о случаях эвакуации их туристов. По данным туроператоров, на островах Кайо Коко и Кайо-Санта-Мария, а также в Гаване, находились несколько десятков самостоятельных туристов, в настоящее время эвакуированных кубинскими властями и размещенных в отелях Варадеро", — говорится в сообщении.
За исключением Кубы и Доминиканской республики, остальные страны Карибского региона не являются направлениями поточного организованного туризма из России.