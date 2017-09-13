В совместном российско-китайском университете открылся первый учебный год

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 13 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Церемония открытия первого учебного года в совместном российско-китайском университете состоялась в среду в китайском городе Шэньчжэне.

В мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве по проекту создания российско-китайского университета Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Пекинским технологическим институтом МГУ-ППИ.

Торжественная церемония, которая прошла во временном здании университета, состоялась в присутствии вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец и вице-премьера Госсовета КНР Лю Яньдун, которые зачитали поздравления от лидеров двух стран президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Уверен, что открытие российско-китайского Университета на базе двух столь авторитетных ВУЗов послужит дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран, а его выпускники будут востребованы не только в России и Китае, но и во всем мире", — сказал Путин в своём обращении.

Президент России сердечно поблагодарил всех, кто участвовал в работе по созданию университета, а его профессорско-преподавательскому составу и студентам пожелал успеха и всего доброго.

Председатель КНР Си Цзиньпин в направленном обращении, которую зачитала Лю Яньдун, подчеркнул важность сотрудничества в сфере образования между двумя странами.

"В последние годы непрерывно углубляется сотрудничество Китая и России в области образования, учащаются контакты между нашими учебными заведениями, что играет позитивную роль в укреплении взаимопонимания двух стран и наших народов…", — сказал в своём обращении Си Цзиньпин.

Китайский лидер подчеркнул, что создание совместного университета в Шэньчжэне — одна из важных договорённостей с президентом Путиным, и реализация этого проекта имеет важное значение в долгосрочной перспективе.

На церемонии также присутствовали ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор Пекинского политехнического университета Ху Хайянь, а также ректор Совместного российско-китайского университета Чжао Пин.

Выпускники бакалавриата получат два диплома: МГУ имени М.В. Ломоносова и Совместного университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне.