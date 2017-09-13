Полицейских из Балтимора не стали обвинять из-за гибели афроамериканца

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Минюст США не будет обвинять шестерых полицейских Балтимора по резонансному делу о гибели афроамериканца Фредди Грея, сообщили РИА Новости в министерстве.

"Расследование этого дела закрыто, обвинения не выдвигались", — говорится в заявлении, которое предоставило министерство.

Согласно заявлению, расследование не нашло достаточных улик, чтобы доказать, что указанные полицейские нарушили гражданские права Грея.

Речь идет о вторичном расследовании, касающемся гражданских прав. Ранее обвинения в убийстве в отношении офицеров рассматривались судом Мэриленда. В одном случае присяжные не смогли прийти к вердикту, трех других офицеров присяжные оправдали, а обвинения против остальных были сняты в 2016 году.

Грей погиб в апреле 2015 года, получив смертельный перелом шейных позвонков при задержании полицией. Он не был замешан в каком-либо преступлении. Смерть Грея вызвала массовые беспорядки и погромы в Балтиморе.