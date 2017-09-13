Медцентр в Нью-Гэмпшире возобновил работу после сообщения о стрелке

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Медицинский центр Dartmouth-Hitchcock Medical Center (DHMC) в американском городе Лебанон (штат Нью-Гэмпшир) возобновил работу после сообщения о возможном стрелке.

"Правоохранительные органы и охрана Dartmouth-Hitchcock объявили, что в основном комплексе DHMC в Лебаноне (все) "чисто", и что он вновь открыт. Всему персоналу разрешено вернуться на рабочие места, чтобы продолжить выполнять свои задания или для того, чтобы забрать свои вещи и, в случае разрешения руководителя, пойти домой", — говорится в сообщении медицинского учреждения в Twitter.

Отмечается, что в течение дня в здании будут присутствовать команды служб безопасности.

Ранее сообщалось, что медицинский центр Dartmouth-Hitchcock Medical Center в американском городе Лебанон был оцеплен из-за сообщения о возможном стрелке. Один человек, который может быть причастен к инциденту, был задержан.