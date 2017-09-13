Курдские пешмерга усиливают военное присутствие в иракском Киркуке

КАИР, 13 сен — РИА Новости. Курдские вооруженные формирования пешмерга усиливают свое присутствие в районе иракского города Киркук и других соседних районах, заявил во вторник шиитский политик Мухаммед аль-Баяти.

Аль-Баяти, входящий в руководство шиитской военизированной организации "Бадр", заявил, что, по его информации, колонны военной техники из Эрбиля направились в район Киркука, городка Дакук, а также населенного пункта Туз-Хурмату, расположенного в провинции Салах-эд-Дин. В этих районах помимо курдов проживают арабы и иракские туркоманы.

"Эти силы были направлены туда не для проведения референдума, а для подавления арабов и туркоманов, для навязывания этого голосования, используя силу оружия, танков и бронетранспортеров", — приводится в тексте заявления политика, распространенного иракским телеканалом "ас-Сумария".

Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости автономного Иракского Курдистана, намеченного на 25 сентября.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую позицию о том, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности и призвали отказаться от инициативы.