В США задержали подозреваемого к причастности к инциденту в медцентре

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Один человек задержан в американском городе Лебанон, штат Нью-Гэмпшир, после инцидента в медицинском центре, сообщается на сайте местного правительства.

Ранее сообщалось, что медицинский центр Dartmouth-Hitchcock Medical Center в американском городе Лебанон был оцеплен из-за сообщения о возможном стрелке.

"Человек, который может быть причастен к инциденту в Dartmouth-Hitchcock Medical Center, был помещен под стражу", — говорится в сообщении, размещенном на сайте властей города.