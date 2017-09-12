Вашингтон рассчитывает на улучшение отношений с Москвой, заявили в госдепе

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Вашингтон не комментируют возможные меры Москвы в отношении дипломатического персонала США в России и рассчитывает на улучшение отношений между странами, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Думаю, что госсекретарь (США Рекс Тиллерсон) уверен, что не нужны никакие дальнейшие действия по эскалации сейчас", — заявила Науэрт на брифинге.

Так она прокомментировала заявления российской стороны о возможности новых мер со стороны властей РФ в отношении американских дипломатов.